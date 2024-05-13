Шмараева (Курбатова) Акилина Селиверстовна 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Курбатова) Акилина Селиверстовна

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1769

Муж: Шмараев Герасим Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Шмараев Иван Герасимович

Отец ребёнка: Шмараев Герасим Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Шмараева) Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Шмараев Герасим Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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