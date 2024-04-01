(Тонконогова) Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тонконоженков Алексей Саввин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1836
Сын: (Незак.) Косма
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1848
Сын: Никита (Незак.)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.01.1853
Сын: Василий (Незак.)
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно