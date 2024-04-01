(Тонконогова) Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тонконогова) Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонконоженков Алексей Саввин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1836

Сын: (Незак.) Косма

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.05.1848

Сын: Никита (Незак.)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.01.1853

Сын: Василий (Незак.)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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