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Федин Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1929

Дата смерти

21.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федина (Писаревская) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.07.1949

Дочь: Полякова (Федина) Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Федина (Писаревская) Мария Дмитриевна

Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Смерть
21.12.2005
Похороны
Неизвестно

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