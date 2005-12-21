Федин Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1929
Дата смерти21.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1949
Дочь: Полякова (Федина) Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Федина (Писаревская) Мария Дмитриевна
Памятное, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Смерть
21.12.2005
Похороны
Неизвестно