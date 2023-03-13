Ерышева (Кокушкина) Феоктиста
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокушкинъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерышевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Бракосочетание
03.11.1863
Муж: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
04.07.1864
Дочь: Ерышева Марфа
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
26.03.1866
Дочь: (Ерышева) Мария
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
19.12.1867
Дочь: (Ерышева) Настасья
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
08.11.1869
Сын: Ерышевъ Павелъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ерышевъ Петръ
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ерышевъ Филиппъ
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
04.03.1874
Сын: Ерышевъ Василий
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
07.02.1876
Дочь: (Ерышева) Агафья
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
16.06.1879
Сын: Ерышевъ Леонтий
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ерышева Евдокия
Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей