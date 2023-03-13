Ерышева (Кокушкина) Феоктиста — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Кокушкина) Феоктиста

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокушкинъ Андрей

Мать: Кокушкина (Крыгина) Наталія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерышевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Бракосочетание
03.11.1863

Муж: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
04.07.1864

Дочь: Ерышева Марфа

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
26.03.1866

Дочь: (Ерышева) Мария

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
19.12.1867

Дочь: (Ерышева) Настасья

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
08.11.1869

Сын: Ерышевъ Павелъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ерышевъ Петръ

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ерышевъ Филиппъ

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
04.03.1874

Сын: Ерышевъ Василий

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
07.02.1876

Дочь: (Ерышева) Агафья

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
16.06.1879

Сын: Ерышевъ Леонтий

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ерышева Евдокия

Отец ребёнка: Ерышевъ Андрей

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