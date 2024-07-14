Гардер (Козум Козьма) Феодора Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения11.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1913
Дочь: Гардер (Гардер) Мария
Отец ребёнка: Гардер Франц Абрам
Рождение ребёнка
14.10.1914
Сын: Гардер Абрам (Абрахам) Францович
Отец ребёнка: Гардер Франц Абрам
Смерть
Неизвестно