Гардер (Козум Козьма) Феодора Фёдоровна 11.11.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гардер (Козум Козьма) Феодора Фёдоровна

Место рождения

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Дата рождения

11.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1913

Дочь: Гардер (Гардер) Мария

Отец ребёнка: Гардер Франц Абрам

Рождение ребёнка
14.10.1914

Сын: Гардер Абрам (Абрахам) Францович

Отец ребёнка: Гардер Франц Абрам

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
Неизвестно
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

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