Лобейкин Дмитрий Климентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1846
Дата смерти07.01.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобейкин Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Лобейкина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.01.1916 ст.
70 лет