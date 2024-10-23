Лобейкин Дмитрий Климентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобейкин Дмитрий Климентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1846

Дата смерти

07.01.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобейкин Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Лобейкина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.01.1916 ст.
70 лет

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