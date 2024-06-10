Терлеев Афанасий Андреев 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терлеев Афанасий Андреев

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Терлеев Андрей Петров

Мать: Терлеева Матрена Нестерова

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Терлеев Михаил Афанасьев

Мать ребёнка: Терлеева Ефимия Степанова?

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Терлеева (Терлеева) Капитолина Афанасьева

Мать ребёнка: Терлеева Ефимия Степанова?

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Терлеева (Терлеева) Ефимия Афанасьева

Мать ребёнка: Терлеева Ефимия Степанова?

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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