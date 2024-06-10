Терлеев Афанасий Андреев
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Терлеев Андрей Петров
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Терлеева Ефимия Степанова?
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Терлеева (Терлеева) Капитолина Афанасьева
Мать ребёнка: Терлеева Ефимия Степанова?
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Терлеева (Терлеева) Ефимия Афанасьева
Мать ребёнка: Терлеева Ефимия Степанова?
Смерть
Неизвестно