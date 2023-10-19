Сомов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1888
Дата смерти12.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.07.1912
Рождение ребёнка
21.04.1913
Мать ребёнка: Сомова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1916
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Сомова Наталья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
корнет Л.гв. гусарского полка на 1912 год
Смерть
12.02.1976
Похороны
Неизвестно