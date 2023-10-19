Сомов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1888

Дата смерти

12.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1912

Жена: Сомова Наталья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.04.1913

Сын: Сомов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Сомова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.1916

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Сомова Наталья Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
корнет Л.гв. гусарского полка на 1912 год
Смерть
12.02.1976
Похороны
Неизвестно
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