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Антонов Никифор

Место рождения

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: Семенов Антон

Мать: Трофимова Марья

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Дочь: Никифорова Евдокия

Мать ребёнка: Тимофеева Анна

Рождение ребёнка
23.08.1820 ст.

Сын: Никифоров Александр

Мать ребёнка: Тимофеева Анна

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1821 ст.

Сын: Никифоров Роман

Мать ребёнка: Евстафьева Мария

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Восприемники из Лискина: Василий Кузьмин и девица Надежда Антонова (они же были восприемниками у брата Сергия и у Михаила Иванова (от Иванова Митрофанова и Феклы Васильевой)
Рождение ребёнка
02.10.1825 ст.

Сын: Никифоров Сергий

Мать ребёнка: Евфимова Параскева

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Восприемники из Лискина: Василий Кузьмин и девица Надежда Антонова (они же были восприемниками у брата Романа и у Михаила Иванова (от Иванова Митрофанова и Феклы Васильевой)
Рождение ребёнка
28.08.1828 ст.

Сын: Никифоров Антоний

Мать ребёнка: Евфимова Параскева

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1832 ст.

Дочь: Никифорова Ксения

Мать ребёнка: Евфимова Параскева

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1835 ст.

Сын: Никифоров Тихон

Мать ребёнка: Евфимова Параскева

Лискино, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстафьева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Анна

Смерть
Неизвестно
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