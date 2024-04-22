Антонов Никифор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Отец: Семенов Антон
Мать: Трофимова Марья
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Дочь: Никифорова Евдокия
Мать ребёнка: Тимофеева Анна
Рождение ребёнка
23.08.1820 ст.
Сын: Никифоров Александр
Мать ребёнка: Тимофеева Анна
Рождение ребёнка
01.10.1821 ст.
Сын: Никифоров Роман
Мать ребёнка: Евстафьева Мария
Восприемники из Лискина: Василий Кузьмин и девица Надежда Антонова (они же были восприемниками у брата Сергия и у Михаила Иванова (от Иванова Митрофанова и Феклы Васильевой)
Рождение ребёнка
02.10.1825 ст.
Сын: Никифоров Сергий
Мать ребёнка: Евфимова Параскева
Восприемники из Лискина: Василий Кузьмин и девица Надежда Антонова (они же были восприемниками у брата Романа и у Михаила Иванова (от Иванова Митрофанова и Феклы Васильевой)
Рождение ребёнка
28.08.1828 ст.
Сын: Никифоров Антоний
Мать ребёнка: Евфимова Параскева
Рождение ребёнка
18.01.1832 ст.
Дочь: Никифорова Ксения
Мать ребёнка: Евфимова Параскева
Рождение ребёнка
08.06.1835 ст.
Сын: Никифоров Тихон
Мать ребёнка: Евфимова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евстафьева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Анна
Смерть
Неизвестно