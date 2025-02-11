Трофимов Григорий Семенович
мужской, родился 10.11.1890, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
ОтецТрофимов Семен ЕлистратовичНеизвестно г.р.
МатьТрофимова Александра АлександровнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1890
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1909
Жена: не указана
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно