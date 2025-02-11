Трофимов Григорий Семенович 10.11.1890 — найти родственников по фамилии на Familio

Трофимов Григорий Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.11.1890, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Отец
Трофимов Семен ЕлистратовичНеизвестно г.р.
Мать
Трофимова Александра АлександровнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1890

Отец: Трофимов Семен Елистратович

Мать: Трофимова Александра Александровна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
30.10.1909

Жена: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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