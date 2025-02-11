Федосья Мироновна
женский, родилась 1824
умерла Неизвестно
Дети
Февронья Ивановна1849 г.р.
Андрей Иванов1853 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Февронья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Антонович
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Антонович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Афимья Иванова
Отец ребёнка: Иван Антонович
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно