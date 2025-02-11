Федосья Мироновна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Федосья Мироновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1824

умерла Неизвестно

Дети
Февронья Ивановна1849 г.р.
Андрей Иванов1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Февронья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Антонович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

50

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Антонович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Афимья Иванова

Отец ребёнка: Иван Антонович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

44

Смерть
Неизвестно

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