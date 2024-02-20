Плевако Иоанн Васильевич
Место рожденияПетропавловка, Бердянский, Таврическая, Ukraine
Дата рождения31.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1897
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна
Петропавловка, Бердянский, Таврическая, Ukraine
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна
Петропавловка,Бердянский,Таврическая,Ukraine
Рождение ребёнка
13.05.1901
Дочь: Гликерия Иоанновна
Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна
Petropavlovka, Berdyansky, Tavricheskaya, Ukraine
Рождение ребёнка
12.03.1903
Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна
Петропавловка, Бердянского, Таврическая,Ukraine
Рождение ребёнка
21.01.1905
Дочь: Татьяна Иоанновна
Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна
Petropavlovka, Berdyansky, Tavricheskaya, Ukraine
Бракосочетание
22.10.1906
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь,м/к-1906г.,зап.№ 42, ГАЗО,Ф - 5593-2-1100
Рождение ребёнка
08.07.1909
Дочь: Ольга Иоаннова
Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна
Petropavlovka, Berdyansky, Tavricheskaya, Ukraine
Рождение ребёнка
25.09.1911
Сын: Плевако Петр Иоанов
Мать ребёнка: Плевако Марина Григорьевна
Petropavlovka, Berdyansky, Tavricheskaya, Ukraine
Смерть
Неизвестно