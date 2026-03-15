Дубков Никита Антипович
мужской, родился 28.05.1883, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер 20.06.1883, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
ОтецДубков Антип Никанорович07.04.1846 г.р.
МатьДубкова Наталья Наумовна1850 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1883
Отец: Дубков Антип Никанорович
Мать: Дубкова Наталья Наумовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1883