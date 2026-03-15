Дубков Никита Антипович 28.05.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубков Никита Антипович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 28.05.1883, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер 20.06.1883, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Отец
Дубков Антип Никанорович07.04.1846 г.р.
Мать
Дубкова Наталья Наумовна1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1883

Отец: Дубков Антип Никанорович

Мать: Дубкова Наталья Наумовна

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
20.06.1883
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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