(Беспалова) Нина Васильевна 07.12.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

(Беспалова) Нина Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 07.12.1915, Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

умерла 01.02.1992, Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Отец
Беспалов Василий Алексеевич16.04.1882 г.р.
Мать
Беспалова (Бугаева) Любовь1885 г.р.
Супруги
Ларионов Константин Уч Вов Иосифович20.05.1900 г.р.
Дети
Ларионов Станислав Константинович20.05.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1915

Отец: Беспалов Василий Алексеевич

Мать: Беспалова (Бугаева) Любовь

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Константин Уч Вов Иосифович

Рождение ребёнка
20.05.1939

Сын: Ларионов Станислав Константинович

Отец ребёнка: Ларионов Константин Уч Вов Иосифович

Казан-Чункур, Жарминский район, Абайская область

Смерть
01.02.1992
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Похороны
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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