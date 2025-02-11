(Беспалова) Нина Васильевна
женский, родилась 07.12.1915, Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
умерла 01.02.1992, Семей, городская администрация Семей, Абайская область
ОтецБеспалов Василий Алексеевич16.04.1882 г.р.
МатьБеспалова (Бугаева) Любовь1885 г.р.
Супруги
Ларионов Константин Уч Вов Иосифович20.05.1900 г.р.
Дети
Ларионов Станислав Константинович20.05.1939 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1915
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1939
Сын: Ларионов Станислав Константинович
Отец ребёнка: Ларионов Константин Уч Вов Иосифович
Казан-Чункур, Жарминский район, Абайская область
Смерть
01.02.1992
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Похороны
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область