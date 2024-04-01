Дружинина (Дружинина) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1983
Дочь: Рогожникова (Дружинина) Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Дружинин Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
03.11.1988
Сын: Дружинина Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Дружинин Владимир Анатольевич