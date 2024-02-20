Пироженко Андрей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПироженко Андрей Романович

Пироженко Андрей Романович

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.865

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение
1845

Отец: Пироженко / Пирожков / Роман Семенович

Мать: Аграфена Тимофеевна

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
19.12.1863

Дочь: Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
09.11.1867

Дочь: Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
16.03.1872

Сын: Пироженко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
09.07.1874

Дочь: Евфимия Андреевна

Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close