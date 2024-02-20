Пироженко Андрей Романович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.865
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение
1845
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
19.12.1863
Дочь: Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
09.11.1867
Дочь: Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
16.03.1872
Сын: Пироженко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
09.07.1874
Дочь: Евфимия Андреевна
Мать ребёнка: Пироженко Анна Кузьминична
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно