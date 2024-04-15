Шевелев Семен Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Семен Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шевелев Кирило Афанасьевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1852
Нижний Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Яркуля в деревню Нижнебаганскую
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Яркуля в деревню Нижнебаганскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Варвара Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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