Шевелев Семен Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шевелев Кирило Афанасьевич
Место жительства
С 1852
Нижний Баган, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Яркуля в деревню Нижнебаганскую
Место жительства
До 1852
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Яркуля в деревню Нижнебаганскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно