Романова Авдотья 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай

Отец ребёнка: Романов Козьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Екатерина

Отец ребёнка: Романов Козьма

Рождение ребёнка
1858

Сын: Романов Алексей

Отец ребёнка: Романов Козьма

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Коноводова (Романова) Елизавета

Отец ребёнка: Романов Козьма

Смерть
Неизвестно

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