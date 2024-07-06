Романова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай
Отец ребёнка: Романов Козьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова) Екатерина
Отец ребёнка: Романов Козьма
Рождение ребёнка
1858
Сын: Романов Алексей
Отец ребёнка: Романов Козьма
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Коноводова (Романова) Елизавета
Отец ребёнка: Романов Козьма
Смерть
Неизвестно