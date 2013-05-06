Луговой Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти06.05.2013
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Отец: Луговой Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луговая (Соломатникова) Инна
Рождение ребёнка
18.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Луговая (Соломатникова) Инна
Смерть
06.05.2013