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Луговой Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

06.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: Луговой Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговая (Соломатникова) Инна

Рождение ребёнка
05.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луговая (Соломатникова) Инна

Рождение ребёнка
18.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Луговая (Соломатникова) Инна

Смерть
06.05.2013

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