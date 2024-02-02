Батов оружейник Стахий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Батов Василий Михайлович
Мать: Батова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Батова Татьяна Стахия
Мать ребёнка: Батова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Батов Николай Стахия
Мать ребёнка: Батова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Батова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно