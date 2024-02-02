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Батов оружейник Стахий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Батов Василий Михайлович

Мать: Батова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Батова Татьяна Стахия

Мать ребёнка: Батова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Батов Николай Стахия

Мать ребёнка: Батова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Батов Александр Стахия

Мать ребёнка: Батова Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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