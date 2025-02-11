Глухов Нестор Игнатьевич
мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГлухов ИгнатийНеизвестно г.р.
Дети
Глухов Андрей Нестерович1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухов Игнатий
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно