Глухов Нестор Игнатьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Глухов Нестор Игнатьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Глухов ИгнатийНеизвестно г.р.
Дети
Глухов Андрей Нестерович1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухов Игнатий

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1871

Сын: Глухов Андрей Нестерович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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