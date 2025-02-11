(Николаева) Елена Мефодьевна
женский, родилась 10.05.1915, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 21.01.1916, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Место
Комментарий
Рождение
10.05.1915
Отец: Николаев Мефодий Ерофеевич
Мать: не указана
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.01.1916
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область