(Николаева) Елена Мефодьевна 10.05.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

(Николаева) Елена Мефодьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 10.05.1915, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 21.01.1916, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Николаев Мефодий Ерофеевич12.06.1881 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1915

Отец: Николаев Мефодий Ерофеевич

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.01.1916
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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