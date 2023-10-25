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Васильева Вера Витальевна
Васильева Вера Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2021
Пол
Женский
Отец
Васильев Виталий Алексеевич
1988 г.р.
Мать
Васильева Лилия
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2021
Отец:
Васильев Виталий Алексеевич
Мать:
Васильева Лилия
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