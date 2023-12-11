Роман
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бидный Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иванова
Рождение ребёнка
10.09.1904
Сын: Павел
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1907
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Мария Иванова
Рождение ребёнка
25.06.1909
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Мария Иванова