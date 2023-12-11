Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1904 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бидный Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иванова

Рождение ребёнка
10.09.1904

Сын: Павел

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
12.11.1907

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Мария Иванова

Рождение ребёнка
25.06.1909

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Мария Иванова

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