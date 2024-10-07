Новиков Варфоломей Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1743
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Новиков Пантелеймон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Климоновна
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1708
Сын: Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: Евдокия Климоновна
Смерть
1743