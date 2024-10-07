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Новиков Варфоломей Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1743

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1673 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Новиков Пантелеймон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Климоновна

Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: Евдокия Климоновна

Смерть
1743

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