Левонтьев Иван Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Левонтьев Иван Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Крысина Александра Ивановна Левонтьева1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Крысина Александра Ивановна Левонтьева

Мать ребёнка: не указана

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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