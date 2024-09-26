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Евдоким Иванов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

14.12.1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Иван Евтихиев

Мать: Стефанида Михайлова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 12 лет.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 18 лет.
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
09.03.1791 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Федота, сына Стефана Сидорова.
Бракосочетание
13.01.1793 ст.

Жена: Феврония Кондратьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Илья Евстафиев и Степан Кондратьев.
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ирина Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1806 ст.

Сын: Батов Федот Евдокимович

Мать ребёнка: Феврония Кондратьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
26.10.1806 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Козьмы, сына Василия Ильина.
Рождение ребёнка
20.05.1807 ст.

Сын: Исаак Евдокимович

Мать ребёнка: Феврония Кондратьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
18.03.1808 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Никифора, сына Василия Ильина.
Рождение ребёнка
04.08.1808 ст.

Сын: Лаврентий Евдокимович

Мать ребёнка: Феврония Кондратьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
12.12.1817 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Спиридона, сына Федота Степанова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 49 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
14.12.1834 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
По старости. 65 лет.

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