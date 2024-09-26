Евдоким Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти14.12.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1773
Отец: Иван Евтихиев
Мать: Стефанида Михайлова
Место жительства
1785
Исповедная роспись. 12 лет.
Упоминание
1791
Исповедная роспись. 18 лет.
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
09.03.1791 ст.
Крестный отец Федота, сына Стефана Сидорова.
Бракосочетание
13.01.1793 ст.
Жена: Феврония Кондратьева
Поручители: Илья Евстафиев и Степан Кондратьев.
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ирина Евдокимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1806 ст.
Мать ребёнка: Феврония Кондратьева
Упоминание
26.10.1806 ст.
Крестный отец Козьмы, сына Василия Ильина.
Рождение ребёнка
20.05.1807 ст.
Сын: Исаак Евдокимович
Мать ребёнка: Феврония Кондратьева
Упоминание
18.03.1808 ст.
Крестный отец Никифора, сына Василия Ильина.
Рождение ребёнка
04.08.1808 ст.
Мать ребёнка: Феврония Кондратьева
Упоминание
12.12.1817 ст.
Крестный отец Спиридона, сына Федота Степанова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 49 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Смерть
14.12.1834 ст.
По старости. 65 лет.