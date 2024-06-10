Сухинина Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухинин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Сухинин Егор Федоров
Отец ребёнка: Сухинин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Сухинин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Патмакова? (Тобольск) (Сухинина) Федосья Федорова
Отец ребёнка: Сухинин Федор Иванов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Шандурова (Сухинина) Агриппина Федорова
Отец ребёнка: Сухинин Федор Иванов
Смерть
Неизвестно