Сухинина Авдотья Федорова 1743 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухинина Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухинин Федор Иванов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Сухинин Егор Федоров

Отец ребёнка: Сухинин Федор Иванов

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Сухинин Василий Федоров

Отец ребёнка: Сухинин Федор Иванов

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Патмакова? (Тобольск) (Сухинина) Федосья Федорова

Отец ребёнка: Сухинин Федор Иванов

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Шандурова (Сухинина) Агриппина Федорова

Отец ребёнка: Сухинин Федор Иванов

Вагай, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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