Лапина (Воинкова) Елена Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1801
Рождение ребёнка
11.02.1801
Дочь: Мариамия Васильева
Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов
Рождение ребёнка
17.10.1802
Сын: Лапин Лука Васильев
Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов
Рождение ребёнка
04.01.1807
Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов
Рождение ребёнка
01.05.1809
Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов
Рождение ребёнка
19.09.1819
Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов
Смерть
Неизвестно