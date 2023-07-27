Лапина (Воинкова) Елена Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Воинкова) Елена Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1801

Муж: Лапин Василий Степанов

Рождение ребёнка
11.02.1801

Дочь: Мариамия Васильева

Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1802

Сын: Лапин Лука Васильев

Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.01.1807

Сын: Лапин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1809

Сын: Лапин Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1819

Сын: Лапин Евстафий Васильев

Отец ребёнка: Лапин Василий Степанов

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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