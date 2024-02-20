Арихбаев Павел (Понтиох) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арихбаев Павел (Понтиох) Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Между 1894 и 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Арихбаев Кирилл Михайлович

Мать: Арихбаева Мария Фотьевна

Рождение ребёнка
Около 01.06.1882

Дочь: Евфимия Павловна

Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Арихбаев Василий Павлович

Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна

Рождение ребёнка
07.06.1886

Сын: Арихбаев Феодор Павлович

Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна

Мариуполь
Рождение ребёнка
22.07.1889

Дочь: Магдалина Павловна

Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна

Мариуполь
Рождение ребёнка
22.07.1889

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна

Мариуполь
Рождение ребёнка
04.06.1892

Сын: Арихбаев Антоний Павлович

Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна

Мариуполь
Рождение ребёнка
07.12.1893

Сын: Арихбаев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна

Мариуполь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арихбаева Соломонида Антоновна

Смерть
Между 1894 и 1910
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