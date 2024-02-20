Арихбаев Павел (Понтиох) Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиМежду 1894 и 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
Около 01.06.1882
Дочь: Евфимия Павловна
Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Арихбаев Василий Павлович
Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна
Рождение ребёнка
07.06.1886
Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна
Мариуполь
Рождение ребёнка
22.07.1889
Дочь: Магдалина Павловна
Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна
Мариуполь
Рождение ребёнка
22.07.1889
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна
Мариуполь
Рождение ребёнка
04.06.1892
Сын: Арихбаев Антоний Павлович
Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна
Мариуполь
Рождение ребёнка
07.12.1893
Сын: Арихбаев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна
Мариуполь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арихбаева Соломонида Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1894 и 1910