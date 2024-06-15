Некрасова (Готтлиб) Екатерина Иванова 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Готтлиб) Екатерина Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Готтлиб Иван Иванович

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1852

Муж: Некрасов Георгий Антонович

Рождение ребёнка
06.06.1853

Дочь: (Некрасова) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Антонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Некрасов Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Некрасов Георгий Антонович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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