Некрасова (Готтлиб) Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Готтлиб Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1852
Рождение ребёнка
06.06.1853
Дочь: (Некрасова) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Некрасов Георгий Антонович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Некрасов Георгий Антонович
Смерть
Неизвестно