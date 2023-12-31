Бакланова (--) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1873
Сын: Бакланов Никанор Александрович
Отец ребёнка: Бакланов Александр Тарасович
Рождение ребёнка
10.11.1875
Сын: Бакланов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Бакланов Александр Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно