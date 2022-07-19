(Axtmann) ?
Место рожденияMalsch, Baden, Württemberg, Germany
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: (Axtmann) Christina
Отец ребёнка: Axtmann Michael
Бракосочетание
Около 1724
Муж: Axtmann Michael
Бракосочетание
Около 1724
Муж: Axtmann Michael
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно