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(Axtmann) ?

Место рождения

Malsch, Baden, Württemberg, Germany

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Около 1701 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: (Axtmann) Christina

Отец ребёнка: Axtmann Michael

Бракосочетание
Около 1724

Муж: Axtmann Michael

Бракосочетание
Около 1724

Муж: Axtmann Michael

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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