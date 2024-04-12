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Кадошников Александр Степанов

Место рождения

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Кадошников Степан

Мать: не указана

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Кадошников Архип Александров

Мать ребёнка: не указана

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кадошников Григорей Александров

Мать ребёнка: не указана

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1802

Сын: Кадошников Иоанн Александров

Мать ребёнка: не указана

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1803

Сын: Кадошников Симион Александров

Мать ребёнка: не указана

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1808

Дочь: Васса Александрова

Мать ребёнка: не указана

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1812

Дочь: Марфа Александрова

Мать ребёнка: не указана

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.11.1816

Сын: Кадошников Григорий Александров

Мать ребёнка: не указана

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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