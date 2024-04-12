Кадошников Александр Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Кадошников Степан
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Кадошников Архип Александров
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Кадошников Григорей Александров
Рождение ребёнка
07.01.1802
Сын: Кадошников Иоанн Александров
Рождение ребёнка
15.06.1803
Сын: Кадошников Симион Александров
Рождение ребёнка
22.08.1808
Дочь: Васса Александрова
Рождение ребёнка
04.07.1812
Дочь: Марфа Александрова
Рождение ребёнка
15.11.1816
Сын: Кадошников Григорий Александров
Смерть
Неизвестно