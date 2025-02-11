Калямина Акилина Афанасьевна Буренова 31.10.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Калямина Акилина Афанасьевна Буренова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 31.10.1892, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Буренов-Ефремов Афанасий Антонович1863 г.р.
Мать
Буренова Екатерина Матвеевна Ткачева1870 г.р.
Супруги
Калямин Григорий Михайлович1888 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1892

Отец: Буренов-Ефремов Афанасий Антонович

Мать: Буренова Екатерина Матвеевна Ткачева

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
30.10.1909

Муж: Калямин Григорий Михайлович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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