Калямина Акилина Афанасьевна Буренова
женский, родилась 31.10.1892, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецБуренов-Ефремов Афанасий Антонович1863 г.р.
МатьБуренова Екатерина Матвеевна Ткачева1870 г.р.
Супруги
Калямин Григорий Михайлович1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1892
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.10.1909
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно