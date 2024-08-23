Бурякова (Тарабанова) Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурякова (Тарабанова) Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Тарабанов Савелий Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
18.10.1912

Муж: Бондаренко Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
20.12.1913

Сын: Бондаренко Павел Петрович

Отец ребёнка: Бондаренко Пётр Андреевич

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1915

Дочь: (Бондаренко) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Бондаренко Пётр Андреевич

Бракосочетание
20.05.1918

Муж: Буряков Давыд Кузьмич

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.03.1919

Дочь: (Бурякова) Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Буряков Давыд Кузьмич

Можаровка, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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