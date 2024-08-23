Бурякова (Тарабанова) Анна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Тарабанов Савелий Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.10.1912
Рождение ребёнка
20.12.1913
Сын: Бондаренко Павел Петрович
Отец ребёнка: Бондаренко Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
06.01.1915
Дочь: (Бондаренко) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Бондаренко Пётр Андреевич
Бракосочетание
20.05.1918
Рождение ребёнка
28.03.1919
Дочь: (Бурякова) Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Буряков Давыд Кузьмич
Смерть
Неизвестно