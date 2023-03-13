Матвеева Мария Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.10.1853
Рождение ребёнка
22.06.1867
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Матвеевъ Лекарский Иванъ
Рождение ребёнка
01.03.1870
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Матвеевъ Лекарский Иванъ
Рождение ребёнка
15.09.1872
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Матвеевъ Лекарский Иванъ
Рождение ребёнка
06.12.1875
Сын: Матвеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Матвеевъ Лекарский Иванъ