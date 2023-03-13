Матвеева Мария Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева Мария Моисеева

Матвеева Мария Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.10.1853

Муж: Матвеевъ Лекарский Иванъ

Рождение ребёнка
22.06.1867

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Матвеевъ Лекарский Иванъ

Рождение ребёнка
01.03.1870

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Матвеевъ Лекарский Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1872

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Матвеевъ Лекарский Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1875

Сын: Матвеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Матвеевъ Лекарский Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close