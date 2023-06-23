Глушко (Лесина) Олеся Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушко (Лесина) Олеся Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутов Дамир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.2012

Дочь: Глушко Арина Михайловна

Отец ребёнка: Глушко Михаил Александрович

Удачный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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