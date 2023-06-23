Глушко (Лесина) Олеся Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутов Дамир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.2012
Дочь: Глушко Арина Михайловна
Отец ребёнка: Глушко Михаил Александрович
Удачный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)