Романова Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1919
Дата смерти05.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1946
Сын: Романов Саша
Отец ребёнка: Романов Иван Сергеевич
Смерть
05.07.1992
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область