Романова Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1919

Дата смерти

05.07.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
27.02.1946

Сын: Романов Саша

Отец ребёнка: Романов Иван Сергеевич

Смерть
05.07.1992
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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