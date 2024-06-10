Потейко Николай Яковлев
Место рождения
Дата рождения29.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1899
Отец: Потейков Яков Васильевич
Мать: Потейко Анна Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Потейко Василиса Тимофеевна
Смерть
Неизвестно