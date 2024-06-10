Потейко Николай Яковлев 29.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Потейко Николай Яковлев

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

29.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1899

Отец: Потейков Яков Васильевич

Мать: Потейко Анна Мартинова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потейко Василиса Тимофеевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко Василиса Тимофеевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Потейко Василиса Тимофеевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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