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Федорченко Василий Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Федорченко Василий Стефанович

Мать: Федорченко 2-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
26.02.1919

Дочь: Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Федорченко Фекла Пантелеймоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Фекла Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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