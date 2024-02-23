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Бобринских Владимир Иванович Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951

Отец: Кутин Иван

Мать: Бобринских Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1975

Дочь: Федорова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Бобринских Нина

Рождение ребёнка
20.02.1977

Сын: Бобринских Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Бобринских Нина

Рождение ребёнка
18.01.1983

Дочь: Бобринских Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Бобринских Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобринских Нина

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