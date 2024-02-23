Бобринских Владимир Иванович Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951
Отец: Кутин Иван
Рождение ребёнка
28.11.1975
Дочь: Федорова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Бобринских Нина
Рождение ребёнка
20.02.1977
Сын: Бобринских Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Бобринских Нина
Рождение ребёнка
18.01.1983
Дочь: Бобринских Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Бобринских Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобринских Нина