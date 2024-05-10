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Ольга Нилова

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
13.01.1874 ст.

Муж: Николай Марков

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFB-9268?i=366&cc=1921824 20 и 17 1й брак
Смерть
Неизвестно

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