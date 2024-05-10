Ольга Нилова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1874 ст.
Муж: Николай Марков
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFB-9268?i=366&cc=1921824 20 и 17 1й брак
Смерть
Неизвестно