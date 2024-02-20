Лукьяненко (Шеина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Шеина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Около 2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 24.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Андреевич

Казахстан Кустанайская обл.г.Рудный
Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Андрей Андреевич

Смерть
Около 2007
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