Лукьяненко (Шеина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиОколо 2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 24.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Андреевич
Казахстан Кустанайская обл.г.Рудный
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2007