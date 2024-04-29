Волкова (Нелидова) Любовь Аркадьевна
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения17.04.1822
Дата смерти26.06.1865
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1822
Отец: Нелидов Аркадий Иванович
Мать: Нелидова (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Софья Фёдоровна (Sophie)
г. Москва, Российская Империя
Смерть
26.06.1865
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Сергиева пустынь , Стрельна, Санкт-Петербургская Губерния, Российская Империя