Волкова (Нелидова) Любовь Аркадьевна 17.04.1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкова (Нелидова) Любовь Аркадьевна

Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

17.04.1822

Дата смерти

26.06.1865

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1822

Отец: Нелидов Аркадий Иванович

Мать: Нелидова (Буксгевден (Von Buxhoeveden)) Софья Фёдоровна (Sophie)

г. Москва, Российская Империя
Смерть
26.06.1865
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Сергиева пустынь , Стрельна, Санкт-Петербургская Губерния, Российская Империя

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