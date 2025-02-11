Болгарцева Дарья Кирилловна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Болгарцева Дарья Кирилловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1808, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
КириллНеизвестно г.р.
Супруги
Болгарцев Сидор Яковлевич1812 г.р.
Дети
Болгарцев Петр Сидорович1835 г.р.
Болгарцев Григорий Сидорович1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болгарцев Сидор Яковлевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Болгарцев Петр Сидорович

Отец ребёнка: Болгарцев Сидор Яковлевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Болгарцев Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Болгарцев Сидор Яковлевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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