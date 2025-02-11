Болгарцева Дарья Кирилловна
женский, родилась 1808, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКириллНеизвестно г.р.
Супруги
Болгарцев Сидор Яковлевич1812 г.р.
Дети
Болгарцев Петр Сидорович1835 г.р.
Болгарцев Григорий Сидорович1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Болгарцев Сидор Яковлевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Болгарцев Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Болгарцев Сидор Яковлевич
Смерть
Неизвестно