Стеценко (Колесник) Надежда Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.05.1869
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1870
Сын: Стеценко Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич
Рождение ребёнка
13.03.1872
Сын: Стеценко Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич
Рождение ребёнка
11.01.1874
Сын: Стеценко Мертворожденный Васильевич
Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич
Рождение ребёнка
25.06.1875
Дочь: Стеценко Феврония Васильевна
Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич
Рождение ребёнка
11.10.1877
Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич
Рождение ребёнка
21.07.1880
Дочь: Стеценко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич
Смерть
Неизвестно