Стеценко (Колесник) Надежда Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеценко (Колесник) Надежда Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1869

Муж: Стеценко Василий Аникеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1870

Сын: Стеценко Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1872

Сын: Стеценко Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1874

Сын: Стеценко Мертворожденный Васильевич

Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1875

Дочь: Стеценко Феврония Васильевна

Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.10.1877

Сын: Стеценко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1880

Дочь: Стеценко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Стеценко Василий Аникеевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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