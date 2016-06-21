Глазер Фёдор Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1920
Дата смерти21.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1920
Место жительства
До 1935
Образование
1938
Образовательное учреждение: Политехнический (факультет машиностроения)
Место жительства
До 1940
Место жительства
До 01.12.1942
-: Обводный 135 Проживал до Эвакуации с Блокадного Ленинграда
Образование
С ?.10.1945 по 1947
Львов, Львівська область
Образовательное учреждение: Львовский политехнический институт Специальность: инженер Уровень образования: высшее
Бракосочетание
Около 31.07.1948
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
С ?.06.2002 по 21.06.2016
Смерть
21.06.2016