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Глазер Фёдор Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1920

Дата смерти

21.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1920

Отец: Глазер Юрий Карлович

Мать: Глазер (Уланова) Александра Ефимовна

Место жительства
До 1935
Образование
1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Политехнический (факультет машиностроения)
Место жительства
До 1940
Место жительства
До 01.12.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
-: Обводный 135 Проживал до Эвакуации с Блокадного Ленинграда
Образование
С ?.10.1945 по 1947
Львов, Львівська область
Образовательное учреждение: Львовский политехнический институт Специальность: инженер Уровень образования: высшее
Бракосочетание
Около 31.07.1948

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
С ?.06.2002 по 21.06.2016
Смерть
21.06.2016

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