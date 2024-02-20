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Ткаченко Татьяна Каленик

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Капица Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
30.09.1875

Сын: Ткаченко Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
22.12.1877

Сын: Ткаченко Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
11.09.1880

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
15.02.1883

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
04.03.1885

Сын: Ткаченко Антоний Алексеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
06.07.1887

Сын: Ткаченко Прокофий Алексеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
01.10.1889

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткаченко Алексей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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