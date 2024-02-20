Ткаченко Татьяна Каленик
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Капица Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
30.09.1875
Сын: Ткаченко Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
22.12.1877
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
11.09.1880
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
15.02.1883
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
04.03.1885
Сын: Ткаченко Антоний Алексеевич
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
06.07.1887
Сын: Ткаченко Прокофий Алексеевич
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
01.10.1889
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно