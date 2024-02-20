(Зипир) Мария Андреевна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Дата рождения07.07.1910
Дата смерти1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910
Отец: Зипир Андрей Георгиевич
Мать: Зипир Евдокия Ильинична
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
1911
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/