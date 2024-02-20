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(Зипир) Мария Андреевна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/

Дата рождения

07.07.1910

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1910

Отец: Зипир Андрей Георгиевич

Мать: Зипир Евдокия Ильинична

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
1911
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
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